В Новокубанском районе из-за гололеда столкнулись шесть машин

В Новокубанском районе 7 февраля на скользкой трассе произошло массовое ДТП.

Авария произошла около 20:00 на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от поворота на хутор Ивановский. По предварительным данным, из-за сложных метеоусловий здесь столкнулись «газель», грузовой Hyundai, Lada Granta, грузовик МАЗ, ВАЗ-2110 и Renault Logan, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В аварийно-спасательных работах участвовали спасатели Армавирского отряда «Кубань-СПАС». Приехав на место, они выставили ограждения, отключили клеммы АКБ на всех автомобилях и совместно с сотрудниками полиции организовали пункт обогрева для водителей и пассажиров. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал интернет-портал Кубань 24, в Краснодарском крае 7 февраля на трассе Р-217 «Кавказ» прошел ледяной дождь.

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