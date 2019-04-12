В Новокубанске заработала новая котельная

Сооружение обеспечит теплом и горячим водоснабжением жителей микрорайона, в котором проживают 4 тыс. человек.

Это 13 многоквартирных домов, школа и детский сад. Еще одно учебное заведение на 1 тыс. мест обеспечат теплом в будущем. Котельная оснащена инновационным оборудованием, которое разрабатывали индивидуально с учетом особенностей энергопотребления микрорайона, а также качества топлива и воды.

«Запущена новая котельная мощностью 10 МВт. Она будет обслуживать население микрорайона Новокубанска. Здесь будет полностью обеспечена вся социальная сфера. Такая работа на территории края ведется уже третий год, в 2018 году были модернизированы 42 котельные», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Всего на объект из бюджетов всех уровней было выделено больше 50 млн рублей. Модульную котельную возвели по госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса». В 2019 году на Кубани планируется модернизировать 55 теплостанций.