В Новокубанском районе во время ЧП в кондитерском цехе работали люди

Пожар на производстве в поселке Глубоком произошел 27 марта около 20:30.

Огонь охватил 600 кв. м. Очевидцы говорят, что на предприятии загорелся котел, некоторые утверждают, что слышали взрывы. В момент ЧП в цехе работали люди. Никто не погиб и не пострадал — персонал быстро покинул помещение. Позже часть строения обрушилась.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, газовая служба и полицейские. Сотрудники МЧС задействовали два лафетных ствола. Был развернут оперативный штаб. Всего в тушении участвуют около 50 человек и 16 единиц техники. Спасателям удалось локализовать пламя после 21:00. Проливка помещений цеха займет еще несколько часов. После этого специалисты приступят к выяснению причин возгорания.