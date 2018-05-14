В новом парке под Геленджиком можно будет сделать фото в пасти динозавра

«Динопарк» разместят на центральной набережной села Архипо-Осиповка на площади около 1 га.

В парке установят более 40 динозавров, многие из которых будут вертеть головами и хвостами, нагибаться и рычать. Самая большая фигура в парке — 18 м в длину. Среди динозавров будут водоплавающие и несущие яйца.

Дети смогут поучаствовать в археологических раскопках и сделать фотографию прямо в пасти динозавра или в его яйце.

В Архипо-Осиповку динозавров привезли из Китая. Сейчас на территории парка завершаются работы по его благоустройству. Помимо создания искусственного ландшафта, там устанавливают несколько десятков стеклянных геометрических фигур, которые в дневное время на солнце будут переливаться всеми цветами радуги, а в темное время суток — подсвечиваться, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в своем Telegram-канале.

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