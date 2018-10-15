В новом «Простоквашино» появится персонаж по имени Бобр

Студия «Союзмультфильм» опубликовала селфи героев «Возвращения в Простоквашино», где пес Шарик представляет Бобра.

Кадр появился в Instagram Шарика.

«Этот персонаж появлялся в одной из серий классического «Простоквашино» («Каникулы в Простоквашино»), где спас Шарика из воды. О том, что будет делать Бобер в новых сериях, станет известно после выхода новой серии, запланированного на 10 ноября», — сообщила пресс-служба киностудии.

Новые серии мультфильма появились в начале апреля. Персонажи говорят голосами музыканта Гарика Сукачева, актера Ивана Охлобыстина, актрисы Юлии Меньшовой. Дядю Федора озвучивает актер Алексей Онежен, Кота Матроскина — Антон Табаков, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пес Шарик из «Простоквашино» завел Instagram в августе. Аккаунт персонажа — часть промо-кампании мультсериала «Новое Простоквашино».

С 2018 по 2020 год выпустят 30 серий «Простоквашино». Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D. Длительность каждой серии составит 6,5 минуты.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник