В Новопокровском районе мужчина ранил ножом бывшую жену и тещу

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.

Установлено, что 32-летний мужчина и 34-летняя женщина были в разводе, но продолжали жить в одном доме на улице Северной в селе Горькая Балка. Там же жила 64-летняя мать женщины и общий ребенок бывших супругов. Мужчина постоянно ссорился со своей бывшей женой.

По версии следствия, вечером 10 сентября он выпивал на кухне спиртные напитки и поругался с бывшей тещей. Во время скандала злоумышленник взял нож и 12 раз ударил им пенсионерку, попав в голову и шею. Экс-супруга услышала крики матери, попыталась остановить пьяного мужчину. Пока он отвлекся, ее мать выбежала на улицу, ей удалось вызвать полицию и скорую помощь. В это время нападавший четыре раза ударил бывшую жену ножом. Она упала и потеряла сознание, а нападавший скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Спустя время его задержали и поместили под стражу, возбудили уголовное дело о покушении на убийство бывшей жены и ее матери. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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