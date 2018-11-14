В Новопокровском районе обнаружили тело третьего ребенка, погибшего при пожаре

Количество погибших при возгорании частного дома в поселке Первомайском 13 ноября возросло до четырех человек.

При разборе завалов сгоревшего дома спасатели обнаружили тело погибшей семимесячной девочки. Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 13 ноября очевидцы увидели пожар. Сосед забежал в дом и вытащил женщину 1953 года рождения, через окно достал ее двухлетнего внука. Спасти их не удалось. При разборе конструкций обнаружили тело еще одного ребенка. Возбудили уголовное дело.

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