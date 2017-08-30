В Новопокровском районе стартовал фестиваль искусств «Степная лира»

Праздник посвящен 80-летнему юбилею Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.

Он приурочен ко дню рождения станицы Новопокровской, которой в этом году исполняется 190 лет.

«История родного края, рассказанная выразительными средствами самых разных жанров искусства, очень важна для сохранения памяти о событиях прошлого и для воспитания нравственно-патриотических качеств подрастающего поколения», — отметили в краевом министерстве культуры.

На фестиваль «Степная лира» из разных стран прибыли около 30 гостей: поэты, прозаики, переводчики, кинодраматурги, сценаристы, художники, исполнители авторской песни, актеры, режиссеры, театральные деятели, ученые-лингвисты. Они познакомят зрителей и участников фестиваля с разными жанрами современного созидательного искусства и продемонстрируют преемственность творческих традиций.

На три дня Новопокровский район станет площадкой для творческого общения людей разных возрастов и национальностей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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