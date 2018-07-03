В Новопокровском районе в ближайшие два года построят новый газопровод

Речь об этом шла в ходе встречи губернатора Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета.

Как отметил глава региона, аграрии Новопокровского района собрали порядка 200 тыс. т зерновых и зернобобовых, что составляет 45% от общей площади. Из них почти 130 тыс. т — это пшеница. Завершилась в районе и уборка озимого ячменя. Вместе с тем, несмотря на успехи в отрасли сельского хозяйства, муниципалитету необходимо работать над экономикой, искать дополнительные точки роста.

Как пояснил глава муниципалитета Юрий Ревякин, отсутствие газа мешает хозяйствам района укрупняться и развивать другие виды деятельности, переработку. Газификация территории сегодня составляет чуть более 50%.

«Сейчас мы ведем проектирование подводящего газопровода протяженностью 33 км. Его работа позволит увеличить пропускную мощность и обеспечит топливом 2,7 тыс. человек, послужит толчком к развитию района в целом», — отметил руководитель территории.

Он также добавил, что сейчас проект находится в экспертизе, необходима поддержка со стороны края.

«Деньги должны идти в первую очередь на жизнь, и сельская местность — в приоритете. Проект будет включен в программу газификации края. В ближайшие два года в районе должен появиться новый газопровод», — резюмировал губернатор.

Вениамин Кондратьев обратил внимание на жалобы, поступающие от местных жителей. В поселке Кубанском пишут об отсутствии освещения, тротуаров и детских площадок. Много обращений касаются состояния дорог, особенно в станицах Калниболотской, Плоской и Кубанской.

По словам главы района Юрия Ревякина, в муниципалитете было заменено 5,1% коммунальных сетей, отремонтировано 20 км дорог местного значения, из них 6,5 км в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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