В Новопокровском районе в роще незаконно вырубили 11 деревьев

Преступления выявила прокуратура во время проверки после обращений местных жителей о рубке деревьев в роще «Кировский став» в станице Новопокровской.

Установили, что было незаконно вырублено до степени прекращения роста 11 деревьев: березы, липы, каштан конский и белая акация. Роща была посажена жителями района и является местом отдыха. Сумма ущерба составила более 250 тыс. рублей.

Материалы проверки направили в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Ход и результаты расследования дела прокуратура взяла на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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