В Новороссийск в 2018 году прибыло более 30 тыс. мигрантов

Из всех иностранцев, проживающих в Новороссийске, официально трудоустроено 17 тыс. 389 человек.

«Благодаря комплексу принимаемых мер, проведению проверочных рейдов удалось во многом упорядочить миграционные потоки и сократить число лиц, находящихся в Новороссийске с нарушением действующих норм», — сказал мэр Игорь Дяченко.

В городе официально поставлено на учет 30 тыс. 27 иностранных граждан, из них трудоустроено 17 тыс. 389 человек. Больше всего мигрантов живет в Приморском районе — 11 тыс. 463 человека. В Новороссийске по временному разрешению проживают 1 тыс. 17 граждан, с видом на жительство — 2 тыс. 500 человек.

По сравнению с 2017 годом, число мигрантов уменьшилось на 4,4%, сообщает пресс-служба мэрии.