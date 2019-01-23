В Новороссийске чиновника задержали за взятку в 530 тыс. рублей

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли противоправную деятельность сотрудника управления муниципального контроля администрации Новороссийска.

Подозреваемого задержали с поличным при получении денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что деньги злоумышленник получил от посредника за увод от гражданской ответственности лица, эксплуатирующего жилье на земле несоответствующей категории назначения.

Все собранные материалы направили в СУ СК России по Краснодарскому краю.