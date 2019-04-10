В Новороссийске иностранка хранила в съемной квартире 0,3 кг героина

Сотрудники полиции установили, что подозреваемая сбывала наркотик в городе-герое

Информаторы сообщили сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков, что 47-летняя гражданка иностранного государства занимается хранением и распространением на территории Новороссийска запрещенных к обороту веществ.

В доме, где временно проживала подозреваемая, оперативники обнаружили и изъяли пять пластиковых пакетов с веществом, которое эксперты идентифицировали как героин массой 0,3 кг. Кроме того в съемной квартире находились весы и упаковка, которые использовались для фасовки наркотика на дозы.

Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Задержанную заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.