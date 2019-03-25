В Новороссийске из-за невыплаты зарплаты двум членам экипажа арестовали судно

Два члена экипажа судна «Борис Штоколов» пожаловались на невыплату заработной платы.

Прокуратура провела проверку жалобы и установила, что третьему механику судна не выплачивается зарплата в течение пяти месяцев, а мотористу — в течение четырех месяцев. Сумма задолженности составила 430 тыс. рублей. Прокуратура направила исковое заявление в Октябрьский районный суд о взыскании с судовладельца ООО «НовоИнтерТранс» задолженности по зарплате.

Для исполнения решения судно было арестовано.

Вопрос погашения задолженности перед членами экипажа судна «Борис Штоколов» находится на контроле Новороссийского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе автомобильный паром «Борис Штоколов» сел на мель. Это произошло в октябре 2017 года.