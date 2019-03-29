В Новороссийске мужчина пытался вывезти с предприятия более 160 кг чугуна

Похитителя железнодорожного имущества задержали сотрудники транспортной полиции.

Как рассказала начальник отделения дознания майор полиции Ирина Бронникова, безработный местный житель пытался вывезти с территории крупного транспортного предприятия более 160 кг чугуна. Мужчина тайно проник на охраняемую территорию, залез в полувагон грузового поезда иностранной компании и скинул на междупутье 18 чугунных чушек. При попытке вывезти украденное злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.