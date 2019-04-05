В Новороссийске мужчина ударил женщину бутылкой по голове и забрал телефон

Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбудили уголовное дело о разбое.

В дежурную часть отдела полиции Восточного района УМВД по Новороссийску позвонила женщина. Она рассказала о том, что возле подъезда многоквартирного дома, в котором она живет, на нее напал неизвестный мужчина. Он ударил ее бутылкой по голове, вырвал из рук сотовый телефон и скрылся.

На место прибыли сотрудники полиции. Они поговорили с пострадавшей, опросили очевидцев и составили ориентировку на розыск. Через несколько часов подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний местный житель. В отделе он рассказал о том, что выбросил телефон недалеко от места преступления, так как не смог его разблокировать.

Возбудили уголовное дело о разбое. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.