В Новороссийске на Малой Земле пройдут тренировки парадных расчетов к 9 Мая

Из-за мероприятия ограничат парковку транспорта парадных расчетов.

Тренировки парадных расчетов, которые будут участвовать в праздновании Дня Победы, пройдут 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 апреля, 3 и 5 мая, с 8:00 до 14:00 в районе Малой Земли.

Владельцев автотранспорта просят исключить в эти даты парковку на площадке «Квадрат», на съезде к пляжу «Суджукская коса», а также в кармане, прилегающем к Мемориалу погибшим воинам.

Движение на проспекте Ленина перекрывать не будут, сообщает «Новороссийский рабочий».