style=»width: 100%;»> В Новороссийске нашли 12 тонн зараженного перца из Израиля

В порту Новороссийска при досмотре более 12 тонн свежего израильского перца выявили опасный карантинный объект.

Как показала экспертиза, продукция заражена западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Этот вредитель опасен в равной степени как для цветочных и декоративных растений, так и для овощных культур.

Зараженная партия перца была запрещена к ввозу на территорию страны, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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