В Новороссийске от работы в детсадах за отсутствие прививок отстранили 13 сотрудников

Прокуратура Новороссийска во время проверки обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в нескольких детских садах города.

Прокуратура Новороссийска проверила исполнение требований законодательства при организации питания несовершеннолетних в детских садах. Во время проверки нарушения нашли в 23 детских садах.

Установили, что пищеблоки детских садов города находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Во многих детских садах в складских помещениях для приема и хранения продуктов обнаружили признаки поражения грибком, нарушения условий и сроков хранения продуктов. Использовалась посуда со сколами и трещинами, кухонный инвентарь и технологическое оборудование было без маркировки, личная и специальная одежда хранилась в одном шкафу, отсутствовали емкости для обработки яиц.

В меню фактически отсутствовали ежедневные кисломолочные продукты при пребывании детей более восьми часов. Замену продуктов проводили хаотично, без учета требований таблицы замены продуктов по белкам и углеводам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В связи с отсутствием сведений в медицинских книжках о прохождении медосмотров и наличия прививок, от работы отстранили 13 сотрудников детских садов. В трех детских садах изъяли 22 кг сухофруктов и около 3 кг птицы.

В адрес главы администрации города и руководителей 23 детских садов внесли представления, в территориальный орган Роспотребнадзора направили материалы проверки для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Сейчас выявленные нарушения по требованию прокуратуры города устранили. Устранение других нарушений и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства находится на контроле прокуратуры города.