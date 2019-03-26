В Новороссийске парень зарезал приятеля во время изготовления поделок из пластики

Преступление произошло 22 марта на улице Московской.

По версии следствия, днем 28-летний парень пришел в гости к 28-летнему знакомому. Они изготавливали поделки из пластики. По словам гостя, в какой-то момент ему показалось, что хозяин дома хочет ударить его ножом, из-за этого они поссорились. Во время конфликта гость взял нож и начал преследовать жертву. Хозяин дома выбежал на улицу, недалеко от дома злоумышленник догнал его и не менее 12 раз ударил ножом в шею и грудь.

Происходящее увидела женщина, она позвала на помощь полицейских, которые дежурили неподалеку. Злоумышленника задержали. Пострадавшего доставили в больницу, в тот же день он скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, парня отправят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.