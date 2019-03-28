В Новороссийске пьяный пациент избил фельдшера и угрожал натравить собаку

Это произошло в феврале. В полиции Новороссийска в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Бригада скорой помощи приехала на вызов в одну из квартир. Пациент оказался пьян, он избил фельдшера и угрожал натравить на медиков собаку бойцовской породы. Фельдшер получил различные травмы. По заключению судебно-медицинской экспертизы его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Краснодарская краевая общественная организация медицинских работников края, членом которой является министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, отреагировала на этот случай. Юристы организации добились привлечения пациента к уголовной ответственности.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Евгений Филиппов отметил, что каждый, кто поднимет руку на медицинского работника, будет отвечать по всей строгости законодательства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подобный случай произошел 17 февраля 2018 года в Сочи — пьяный мужчина напал на работников скорой помощи. Он избил 22-летнюю девушку-фельдшера, а водителю скорой нанес удар ножом в плечо. Нападавший также повредил служебный автомобиль бригады. Возбудили уголовное дело. В августе 2018 года злоумышленника осудили на 2,5 года.