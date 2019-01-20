В Новороссийске подвели итоги конкурса на лучший проект набережной

Сейчас участок четвертой очереди пустует, но в ближайшем будущем там возведут здания в необычном футуристическом стиле. План застройки компании Zaha Hadid прошел в финал.

Знаменитая женщина-архитектор за первое место получила 1,5 млн рублей. Ее видение туристического кластера Новороссийска впечатлило организаторов конкурса не только визуально, они также выделили массу других плюсов. Территория грамотно поделена на зоны, есть даже несколько марин, небольшой порт, причал и променад.

«Впервые в этом объекте нет шаблонов, которые строят квадратные метры жилья. Это совершенно другая экономическая модель развития территории. Если посмотреть шире, это и развитие всего города», — отметил председатель управления Черноморской организации Союза архитекторов России Василий Горбунов.

Сколько потребуется денег и времени на возведение такого туристического кластера — пока вопрос. Владелец участка ищет инвестора. Если все удастся, то это будет первый в России серьезный проект от британского бюро Zaha Hadid. Всего в конкурсе на преображение набережной участвовали 50 архитекторов из разных стран мира.