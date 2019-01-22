В Новороссийске полицейские помогли эвакуировать людей из горящего дома

Возгорание произошло днем 22 января на улице Рубина. Пожарные машины из-за скопления автомобилей не смогли сразу подъехать к месту происшествия.

Загорелся многоквартирный жилой дом, площадь возгорания составила150 кв. м. На место происшествия выехали пожарные службы и полицейские: сотрудники следственно-оперативной группы, дорожно-патрульной службы, патрульные постовые и участковые, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Патрульные оцепили территорию, прилегающую к месту возгорания, оказывают помощь в эвакуации жильцов горящего дома. Из горящего здания вывели 30 человек.

Сотрудники ДПС организовали беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия. Также они регулируют движение транспорта по улице, на которой располагается горящий дом.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 14:15 22 января, на улице Советов, которая пересекается с Рубина, и соседних улицах из-за скопления пожарной техники образовалась двухкилометровая пробка. Благодаря работе полицейских автомобильный затор уменьшился к 15:35.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожарные машины не могли подъехать к месту происшествия из-за припаркованных машин.