В Новороссийске потушили пожар в мансарде многоквартирного дома

Жилое здание на улице Рубина загорелось днем 22 января около 12:30.

Прибывшие в 12:42 на место пожарные выяснили, что пылает деревянная мансарда здания на площади 150 кв. м. Огонь распространился по крыше дома. В 15:17 удалось ликвидировать открытое горение, в 18:50 — полностью ликвидировать пожар, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всех жителей дома эвакуировали. В пункте временного размещения находятся девять человек.

На месте происшествия работали 23 спасателя, четыре автоцистерны и одна автолестница.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские совместно со спасателями эвакуировали 120 жильцов горящего здания.

Сотрудники ДПС регулировали движение транспорта по улицам в районе Площади Героев, где располагается сгоревший дом.

На место ЧП приехал мэр Новороссийска Игорь Дяченко.