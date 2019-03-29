В Новороссийске пройдут соревнования по спортивной орнитологии

Участие в них примут школьники средних классов общеобразовательных учреждений города.

Соревнования по спортивной орнитологии пройдут в три этапа. Сначала участники ответят на вопросы об основных разновидностях птиц региона.

Школьники проведут наблюдение за птицами на территории Пионерской рощи. Третий этап соревнований по бердвотчингу пройдет в районе Суджукской лагуны и Прилагунья.

Результаты наблюдений и фотографиями птиц передадут жюри, которое определит победителей. Им вручат ценные призы и дипломы, сообщает пресс-служба краснодарского отделения РГО.