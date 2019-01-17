В Новороссийске пройдут святочные концерты

В честь прошедшего Рождества и грядущего Крещения пройдут два мероприятия.

Праздничный концерт народного ансамбля украинской песни «Славутич» состоится 17 января в Морском культурном центре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении культуры Новороссийска.

Детская школа искусств имени Л. А. Гергиевой проведет концерт хореографического отделения «От Рождества до Крещения» 19 января в ДК Мысхако. Творческие коллективы «Морская жемчужина», «Арабеск», «Кубаночка» и «Баканочка» выступят перед гостями со специальной праздничной программой.