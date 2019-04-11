В Новороссийске спасатели взяли на передержку собаку пострадавшего в ДТП

Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 10 апреля между селами Глебовским и Васильевкой.

Спасатели при помощи подручных средств достали пострадавшего в одной из машин и передали врачам скорой помощи. В автомобиле оказалась собака, она не пострадала. Из-за того, что хозяина госпитализировали, спасатели на время забрали животное к себе.

«Родственники потерпевшего, просьба приехать и забрать у нас своего четырехлапого друга!» — написал на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.