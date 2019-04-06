В Новороссийске в апреле пройдут Армейские международные игры

Соревнования военных состоятся на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии «Раевский» с 7 по 21 апреля.

Конкурс по полевой выучке среди воинских частей и учреждений ВДВ «Десантный взвод» стартует 7 апреля в 10:00.

Десантникам предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 км, произвести условный захват объекта противника, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность.

Победитель конкурса будет участвовать в международных соревнованиях «Десантный взвод», которые пройдут в Пскове летом.

Конкурс организован в рамках Армейских международных игр — 2019, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.