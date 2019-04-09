В Новороссийске в кастинге для сериала «Туристическая полиция» приняли участие 80 человек

Кастинг провели 8 апреля в задании Морского культурного центра Новороссийска.

На пробы в сериал «Туристическая полиция» пришли более 80 человек — взрослые и дети.

Каждый участник записал видеовизитку. Их просмотрит режиссер и креативный директор сериала. Также претенденты на камеру зачитали небольшие отрывки из сценария.

К съемкам второго сезона сериала приступят в мае, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре кастинг провели 4-5 апреля.

В сериале «Туристическая полиция» снялась Светлана Листова, бывший шеф-редактор утренней дирекции телеканала «Кубань 24». Она сыграла прапорщицу Громову. Съемки прошли в октябре прошлого года в Сочи. Участие в них приняли Анастасия Ивлеева, Михаил Башкатов и Сергей Пиоро. Премьера сериала состоялась 25 февраля на телеканале «Пятница».