В Новороссийске в лесу нашли останки женщины в черном платье

Полиция города устанавливает личность погибшей.

По данным полиции Новороссийска, 22 марта в лесу на территории поселка Мысхако нашли костные останки женщины. Место происшествия осмотрели. Изъяли черные кроссовки фирмы «Кама» с белыми полосками по бокам 39 размера, черное тканевое платье с белыми пуговицами на груди, тканевую черную водолазку с вышитыми белыми нитками цветами, а также браслет из черных круглых бус.

Граждан, располагающих информацией о личности погибшей, просят позвонить в полицию по телефонам 02, с мобильного 102, 8 (8617) 267-180 и 8 (988) 137-90-09, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.