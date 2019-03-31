В Новороссийске военные провели тренировку к параду Победы

Тренировка прошла в районе мемориального комплекса Малая Земля.

Участие в мероприятии приняли военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, ВДВ, представители МВД, пограничной службы ФСБ РФ, МЧС, казачества, курсанты, кадеты и юнармейцы города-героя.

Всего по плану проведут десять тренировок парадных расчетов и две генеральные репетиции с участием механизированной колонны.

В парадном строю 9 мая по улицам Новороссийска пройдут 1 тыс. 400 человек и более 30 единиц современной военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.