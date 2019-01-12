В Новороссийске восстановят дорожное полотно на 16 улицах

Глава города Игорь Дяченко поставил на контроль вопрос ямочного ремонта.

Работы по восстановлению улиц пройдут во всех районах города. В Приморском районе восстановят асфальт на улице Видова на участке от Тобольской до Кутузовской.

В Восточном районе приведут в порядок улицу Магистральную на участке от Мира до Сакко и Ванцетти и Судостальскую — от Сакко и Ванцетти до Ревельской, а также улицу Мефодиевскую, 1.

Большой объем работ пройдет в Центральном районе. Запланировано восстановление улицы Видова — от Кутузовской до Свободы, Лейтенанта Шмидта — от Революции 1905 года до Цедрика, Толстого — от Энгельса до Советов, Мысхакского шоссе — от Сулеймана Стальского до Куникова, Исаева — от Набережной адмирала Серебрякова до Энгельса, Энгельса — от Цедрика до Свободы, Мира — от Цедрика до Магистральной.

В Южном районе в списке подлежащих ремонту улиц значится Мысхакское шоссе — от Куникова до Волгоградской, проспект Ленина — от Южной до Куникова, проспект Дзержинского — от Куникова до Южной, Пионерскую в районе дома № 23, проспект Дзержинского в районе дома № 164.

Администрация города определилась с щебеночным покрытием Новороссийского района. В 2019 году запланировали работы в массивах для многодетных семей в объеме 37 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации города-героя.