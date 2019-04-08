В Новороссийске установят 11 ландшафтных фигур

На электронном аукционе определили победителя, который возьмется за установку топиариев.

Предполагается, что работы начнутся уже в апреле. Всего появится 11 зеленых фигур: три установят в Центральном районе — на набережной Адмирала Серебрякова и в районе стадиона «Труд». Четыре конструкции появятся Южном районе — на улице Малоземельской, на пересечении улицы Героев Десантников и проспекта Ленина, а также около ЗАГСа. В Приморском районе на Анапском шоссе, в сквере около музыкального училища, на улице Луначарского поставят две фигуры. Еще один топиарий — в Восточном районе на территории ж/д вокзала.

«»Спецавтохозяйство города» установит яркую и современную подсветку. Специалистам МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» поставил задачу — ежедневно контролировать будущие установки топиариев, качество выполнения работ, доброкачественность используемых материалов, соответствие проводимых работ требованиям технических регламентов и ГОСТ», — написал глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем Instagram.