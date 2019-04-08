В Новороссийске установят 11 ландшафтных фигур

На электронном аукционе определили победителя, который возьмется за установку топиариев.
Предполагается, что работы начнутся уже в апреле. Всего появится 11 зеленых фигур: три установят в Центральном районе — на набережной Адмирала Серебрякова и в районе стадиона «Труд». Четыре конструкции появятся Южном районе — на улице Малоземельской, на пересечении улицы Героев Десантников и проспекта Ленина, а также около ЗАГСа. В Приморском районе на Анапском шоссе, в сквере около музыкального училища, на улице Луначарского поставят две фигуры. Еще один топиарий — в Восточном районе на территории ж/д вокзала.
«»Спецавтохозяйство города» установит яркую и современную подсветку. Специалистам МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» поставил задачу — ежедневно контролировать будущие установки топиариев, качество выполнения работ, доброкачественность используемых материалов, соответствие проводимых работ требованиям технических регламентов и ГОСТ», — написал глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем Instagram.
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Вот такие необычные фигуры скоро появятся на улицах Новороссийска. Пока представляем проекты предлагаемых городских скульптур. Состоялся электронный аукцион, который определил победителя на установку ландшафтных фигур топиариев. Предполагаемая дата начала проведения работ – апрель. Всего будет установлено одиннадцать фигур. В Центральном внутригородском районе — на набережной Адмирала Серебрякова и в районе стадиона «Труд» будет установлено три топиария. В Южном внутригородском районе — на улице Малоземельской в районе «Женской консультации», на пересечении улиц Героев Десантников и проспекта Ленина, а также около ЗАГСа появятся четыре красочные конструкции. В Приморском внутригородском районе – на Анапском шоссе в сквере около «Музыкального училища», на улице Луначарского в районе ДОУ №60 будут установлены две фигуры. В Восточном внутригородском районе на территории ж/д вокзала — один топиарий. Силами МБУ «Спецавтохозяйство города» будет установлена яркая и современная подсветка. Специалистам МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» поставил задачу — ежедневно контролировать будущие установки топиариев, качество выполнения работ, доброкачественность используемых материалов, соответствие проводимых работ требованиям технических регламентов и ГОСТ. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска