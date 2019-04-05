В Новороссийске задержали 266 тонн зараженных мухой апельсинов из Египта

Партию некачественного товара обнаружили сотрудники Россельхознадзора.

В морском порту Новороссийска при проведении фитосанитарного контроля партии апельсинов весом 266 т, прибывших из Египта на теплоходе MSC EDITH, инспекторы выявили вредителя — многоядную муху-горбатку. Для России это карантинный объект.

Наличие мух в апельсинах подтвердили исследования в лаборатории Новороссийского филиала Всероссийского центра карантина растений. Ввозить зараженные апельсины запретили. Всю партию вернули грузоотправителю, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея.