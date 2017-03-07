style=»width: 100%;»> В Новороссийске задержали 52 тонны египетских апельсинов

В порту Новороссийска не пустили в Россию около 52 тонн зараженных апельсинов. В продукции из Египта выявили карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху. Наличие вредителя подтвердила и специальная экспертиза.

В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории страны все апельсины были запрещены к ввозу, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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