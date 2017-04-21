style=»width: 100%;»> В Новороссийске задержали партию некачественного арахиса

Краевое управление Россельхознадзора задержало в новороссийском морском порту партию некачественного арахиса. 76 тонн продукции из Индии при первичном досмотре имели запах плесени. Исследования лаборатории показали, что арахис не соответствует нормам по показателям «массовая доля влаги», «массовая доля поврежденных ядер».

В связи с этим поступившую продукцию решили запретить к использованию, употреблять ее не рекомендуют, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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