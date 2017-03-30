style=»width: 100%;»> В Новороссийске задержали ввоз 25 тонн египетских апельсинов

В морском порту Новороссийска задержали груз, прибывший из Египта. В 25 тоннах цитрусовых сотрудники краевого Россельхознадзора обнаружили карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху. Всю зараженную продукцию запретили к ввозу.

Отметим, что с начала года это уже четвертый случай обнаружения данного карантинного объекта в апельсинах из Египта, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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