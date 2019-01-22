В Новороссийске загорелся многоквартирный жилой дом

Пожар начался днем 22 января на улице Рубина.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 12:38. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 12:42, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания 150 кв. м. На пожаре работают 11 человек и четыре автоцистерны, автолестница, два мотоцикла, три ствола «Дельта» и два звена газодымозащитной службы. Спасатели эвакуировали 30 человек.

Очевидцы выложили в соцсети фотографии с места возгорания. По их словам, здание стоит в глубине двора и пожарные машины не могут подъехать к месту происшествия из-за припаркованных машин.