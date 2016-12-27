В Новороссийске запретили к ввозу израильский перец

0
1

style=»width: 100%;»>c33fbf015b03e36c3d584f98975aff36 В Новороссийске запретили к ввозу израильский перецВ Новороссийске запретили к ввозу израильский перец

В морском порту Новороссийска запретили к ввозу более 12,6 тонн израильского перца. В импортируемых овощах нашли карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Его наличие подтвердили специалисты краснодарской ветеринарной лаборатории.

С начала 2016 года это 49 случай выявления этого карантинного вредителя в перце, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ