style=»width: 100%;»> В Новороссийске запретили к ввозу израильский перец

В морском порту Новороссийска запретили к ввозу более 12,6 тонн израильского перца. В импортируемых овощах нашли карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Его наличие подтвердили специалисты краснодарской ветеринарной лаборатории.

С начала 2016 года это 49 случай выявления этого карантинного вредителя в перце, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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