style=»width: 100%;»> В Новороссийске запретили ввоз израильского перца

В морском порту Новороссийска запретили провозить в Россию 13 тонн израильского перца. Оказалось, он не соответствует фитосанитарным требованиям. В продукции нашли карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие его подтвердили и специалисты ветеринарной лаборатории.

Этот вредитель включен в список карантинных объектов, распространение которых в России запрещено, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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