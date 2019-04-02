В новороссийских троллейбусах художники открыли выставку «Параллельный рейс»

Курсировать передвижная выставка современного искусства будет до конца апреля.

Все экспозиции расположены в салонах троллейбусов. Представлены инсталляции из потерянных вещей. Частью арт-объектов стали даже надписи, которые часто оставляют в общественном транспорте. А спинки кресел объединили в цикл работ, который назвали «первобытный коммунизм». В таком арт-транспорте найдется место как для безбилетных пассажиров, так и для тех, кто в пути решит помедитировать.

«Закрыла глаза и представила: «А что, если вылететь из этого троллейбуса?». Я представила, что вылетаю в окно и парю над троллейбусом. На поворотах я немножко напряглась, не удержусь, сорвусь», — рассказала модельер Анна Глушко.

В создании проекта приняли участие художники из Геленджика, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Анапы и Краснодара.