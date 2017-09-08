В Новороссийск из станиц пустят дополнительный автобус для детей-инвалидов

Такое распоряжение дал мэр Игорь Дяченко во время приема граждан в станице Натухаевской.

Сейчас в станицах Раевской, Натухаевской, поселках Убых и Семигорье живут 37 детей-инвалидов, которые посещают городскую школу № 9. Их возят на автобусе. Однако в нем 24 кресла. Соответственно мест хватает не всем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Дяченко распорядился выделить дополнительный автобус из тех, которые имеются в объединенном автохозяйстве управления образования и здравоохранения.

Вернуться на ленту

Источник