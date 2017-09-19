В Новороссийск на совместные учения приехали 65 десантников из Египта

На полигоне в районе города-героя проходят международные тактические учения «Защитники дружбы-2017».

Вместе с отечественными бойцами ВДВ условных противников уничтожают и египетские солдаты. Учебные занятия армий двух стран проходят на территории России впервые. В прошлом году маневры проводились на территории страны пирамид. На Кубань приехали 65 военнослужащих египетских парашютно-десантных войск. Одна из их целей — познакомиться с российскими образцами вооружения.

«Египетские десантники совершают прыжки в этом году на российских парашютных системах, отрабатывают учебно-боевые задачи с российским оружием, снаряжением и выполняют этап боевой стрельбы также с российским оружием», — отметил заместитель начальника отдела командования ВДВ Олег Зубарев.

За два дня подготовки к маневрам кубанские десантники научили африканских коллег эффективно применять стрелковое оружие и боевую технику ВДВ России. Кроме того, египетские солдаты примерили боевую экипировку «Ратник». Она в разы повышает эффективность и выживаемость десантника на поле боя. Именно в таком обмундировании армии России и Египта десантировались из самолетов ИЛ-76. Командование ВДВ высоко оценило степень подготовки иностранных бойцов.

«Немного больше времени уходило с учетом перевода на арабский язык всех наших действий. Потому что необходимо досконально объяснить нашей дружественной стране порядок совместных действий. Это требовало больших усилий, чтобы максимально эффективно выполнить поставленную учебно-боевую задачу», — рассказал командир десантно-штурмовой горной дивизии Роман Бреус.

Главная задача этих учений — отработать взаимодействие и обменяться опытом борьбы с террористами и незаконными бандформированиями. На 20 сентября запланированы стрельбы и занятия по захвату и удержанию горного перевала. Всего в маневрах задействованы более 400 солдат и офицеров двух стран.

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