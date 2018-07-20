В Новороссийск по ошибке прибыл кокаин из Эквадора, дело передали в суд

В июле прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, двое граждан Израиля, один из которых с ноября 2011 года объявлен в международный розыск, находились на территории Республики Эквадор. Они решили переправить в Нидерланды 28 кг кокаина.

Для этого в феврале 2011 года в Эквадоре они поместили наркотик в конструктивную полость рефрижераторного контейнера на морском судне, которое следовало в Роттердам. Однако злоумышленники утеряли контроль над контейнером, в результате чего он оказался в морском порту Новороссийска.

Чтобы достать наркотики и реализовать их уже на территории России, преступники привлекли еще четырех мужчин — троих граждан России и одного — Украины. При перегрузке кокаина их задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Впоследствии всех осудили к длительным срокам лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ноябре 2017 года один из злоумышленников — 42-летний фигурант дела — обнаружен и задержан на территории Эквадора. По инициативе Генеральной прокуратуры РФ он экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в пособничестве в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Новороссийска. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

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