В Новороссийск прибыл корабль для поиска пиратов

Первый патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» прибыл на военно-морскую базу Черноморского флота.

Врио начальника отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев пояснил, что сейчас корабль проходит этап подготовки к ходовым и государственным испытаниям, которые начнутся в ближайшее время.

Он уточнил, что экипаж прошел обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Теперь морякам предстоит пройти обучение у специалистов Зеленодольского завода имени А. М. Горького, на котором построено судно, освоить современные комплексы вооружения, механизмы и корабельные системы. Затем экипаж и специалисты завода должны подготовить корабль для проведения государственных испытаний перед приемом в состав флота.

«Василий Быков» — головной корабль проекта 22160. Его спустили на воду в 2017 году. Проект создан «Северным проектно-конструкторским бюро». Такие корабли способны развивать скорость в 30 узлов, имеют водоизмещение около 1300 т. Численность экипажа — около 80 человек, дальность плавания корабля — 6 тыс. морских миль.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской зоны, а в случае военных действий они могут обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции, сообщает ТАСС.

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