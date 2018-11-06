В Новороссийск прибыли пограничные сторожевые корабли «Кизляр» и «Сыктывкар»

В ближайшее время они заступят на охрану морских рубежей в Черном и Азовском морях.

Сторожевые корабли пополнили ряды подразделений береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Дислоцироваться корабли будут в Новороссийске и оттуда же выходить на боевое дежурство в акваторию моря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Эти корабли могут использовать артиллерийское вооружение и быстроходные бортовые катера, имеющиеся на борту. Автономность плавания рассчитана на 30 суток. Экипажи кораблей могут все это время непрерывно нести службу в акватории без захода в порт для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия.

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