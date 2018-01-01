В Новороссийске 1 января провели «забег трезвости»

Первое утро 2018 года 80 новороссийцев начали с пробежки по набережной.

Четвертый год подряд активисты военно-исторического клуба «Сварожичи» начинают 1 января нового года с забега-акции «Трезвый Я — трезвая Россия». Мероприятие проходит на набережной города-героя.

В 2018 году желающих пробежать 2 км стало больше. Если в прошлом году на старт вышли 50 человек, то в этом их оказалось 80. Как пояснили организаторы, в следующем году они планируют вручать грамоты победителям.

Пока участники мероприятия получили только заряд бодрости. После пробежки чемпион России по самбо Юрий Сайфутдинов провел зарядку для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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