В Новороссийске 16-летняя девушка ушла в колледж и пропала

Утром 2 апреля 16-летняя Анастасия Хмельнова ушла из дома и не вернулась.

По словам родителей, девушка вышла из дома в 7:10 утра и отправилась в колледж. Чуть позже она прислала родителям сообщение, что боится возвращаться домой, и больше на связь не выходила. С тех пор ее телефон выключен.

Родители Анастасии обратились за помощью в полицию. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Анастасии Хмельновой, просят позвонить по телефону 8 (967) 671-01-93, пишет «Наша газета — Новороссийск».

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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