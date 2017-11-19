В Новороссийске 20 ноября пройдет День правовой помощи детям

Несовершеннолетние и их родители на мероприятии посетят пять секций: «Безопасность», «Правовая грамотность», «Занятость», «Здоровье» и «Семья».

По словам начальника городского управления по делам несовершеннолетних, помощника уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Евгения Титкова, межведомственное мероприятие, направленное на правовое воспитание детей, проведут в школе № 12.

В работе секций примут участие представители прокуратуры, следственного комитета, управления внутренних дел, ГИБДД, ГОЧС, управления по делам несовершеннолетних, управления образования, управления культуры, управления по физической культуре и спорту, управления здравоохранения, отдела по делам молодежи, центра занятости населения.

Будет организована юридическая консультация по вопросам прав детей, детско-родительских отношений, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

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