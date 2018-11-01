В Новороссийске 21 чиновник скрыл сведения о доходах

Нарушения обнаружила прокуратура во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Прокуратура выявила факты представления муниципальными служащими неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, чиновники скрыли три земельных участка общей площадью более 2 тыс. кв. м, три жилых помещения, а также более 2 млн рублей доходов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Главе администрации Новороссийска внесли представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, 21 должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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